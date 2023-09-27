Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, сказала Анна Попова

Уровень заболеваемости ковидом пока не вынуждает прибегать к такой мере, отметила руководитель Роспотребнадзора Оснований для введения масочного режима в целом по России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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