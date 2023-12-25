Победивший на выборах в Нидерландах Вилдерс призвал к смене лидера в Турции

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс призвал к смене главы государства в Турции, заявив о необходимости прихода к власти в стране такого лидера, который бы решил проблему мигрантов и поддержал рабочий класс.