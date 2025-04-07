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Царьград

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"Всё стремительно меняется": У военкора Пегова плохие новости. Скрывать правду о Белгородчине больше нельзя

"Всё стремительно меняется": У военкора Пегова плохие новости. Скрывать правду о Белгородчине больше нельзя

Военкор Пегов: Состояние ЛБС в Белгородской области стремительно меняетсяВоенкор Семён Пегов узнал, как за последние сутки изменилась ситуация в Белгородской области.

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