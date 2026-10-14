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Царьград

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Челябинская область 4 года в топ-20 регионов по качеству жизни

Челябинская область 4 года в топ-20 регионов по качеству жизни

Челябинская область четвёртый год подряд входит в топ-20 рейтинга качества жизни, составленного Агентством стратегических инициатив по поручению президента.

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