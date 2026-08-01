Испанская пресса: Испании объявлена гибридная война Выясняются некоторые подробности переброски дополнительных силовиков в североафриканский анклав Испании – Сеуту.
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Испанская пресса: Испании объявлена гибридная война Выясняются некоторые подробности переброски дополнительных силовиков в североафриканский анклав Испании – Сеуту.
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