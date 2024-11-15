Акимат Актау: как решается дефицит питьевой воды

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакыпов рассказал о предпринятых мерах, направленных на решение вопросов с обеспечением питьевой водой в городе, сообщает пресс-служба акимата города.
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