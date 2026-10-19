Порой жизнь подбрасывает такие сюжеты, что любой сценарист позавидует. Кажется, мы неплохо знаем историю, биологию и окружающий мир, но стоит заглянуть чуть глубже — и обнаруживаются детали, от которых перехватывает дыхание.