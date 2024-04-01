Подтопления приусадебных участков начались в Новосибирской области

В регионе есть риск паводкового затопления жилых домов. Пока ситуация под контролем. Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве региона сообщил о текущей обстановке в связи с таянием снега.
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