В Симферополе пьяный мужчина обворовал мечеть

В Симферополе молодой горожанин обокрал мечеть.«Путем отжима деревянного окна он проник в помещение молитвенного зала одной из мечетей города, откуда похитил промышленный пылесос и два керамических тепловентилятора», - сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.
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