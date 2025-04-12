НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

179 подписчиков

В Симферополе пьяный мужчина обворовал мечеть

В Симферополе пьяный мужчина обворовал мечеть

В Симферополе молодой горожанин обокрал мечеть.«Путем отжима деревянного окна он проник в помещение молитвенного зала одной из мечетей города, откуда похитил промышленный пылесос и два керамических тепловентилятора», - сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх