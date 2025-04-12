В Симферополе пьяный мужчина обворовал мечеть

В Симферополе молодой горожанин обокрал мечеть.«Путем отжима деревянного окна он проник в помещение молитвенного зала одной из мечетей города, откуда похитил промышленный пылесос и два керамических тепловентилятора», - сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.