Для концерта 9 Мая в Кремле Анита Цой готовила «Тёмную ночь». Но исполнить её так и не смогла: на входе сработали приборы контроля, а после дополнительных измерений службу безопасности не убедили просьбы певицы пропустить её на сцену.
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