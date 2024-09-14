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5 мест в России, где можно попасть в сказку (ФОТО)

5 мест в России, где можно попасть в сказку (ФОТО)

«Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит.», — писал Пушкин. А что, если они существуют не только на страницах книг, но и в реальности? Рассказываем о самых «волшебных» местах в России, где можно встретить сказочных персонажей.

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