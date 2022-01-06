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Двое детей пострадали, двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Двое детей пострадали, двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

На автодороге Волгодонск — Зимовники 5 января столкнулись ВАЗ и Hyundai: 2 погибших, 3 пострадавших / Фото ГИБДД РО Два человека погибли, три (мать и двое детей) получили ранения в… Показать полностью.

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