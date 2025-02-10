Беременная попала в больницу после падения обломков БПЛА на её дом в  Краснодарском крае

Над регионом за ночь сбито 15 беспилотников. Одной из целей был нефтезавод в посёлке Афипский Дом, в котором находилась 32-летняя беременная, повреждён в ночь на 10 февраля в ходе атаки дронов ВСУ в посёлке Афипский в Краснодарском крае.