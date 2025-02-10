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Царьград

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Беременная попала в больницу после падения обломков БПЛА на её дом в  Краснодарском крае

Беременная попала в больницу после падения обломков БПЛА на её дом в  Краснодарском крае

Над регионом за ночь сбито 15 беспилотников. Одной из целей был нефтезавод в посёлке Афипский  Дом, в котором находилась 32-летняя беременная, повреждён  в ночь на 10 февраля в ходе атаки дронов ВСУ в посёлке Афипский в Краснодарском крае.

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