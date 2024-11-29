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Китай и Корея помогают «слабой» России – немецкий евродепутат

Китай и Корея помогают «слабой» России – немецкий евродепутат

Политнавигатор Китайское судно намеренно повредило подводный кабель в Балтийском море, чтобы поддержать Россию.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Придурок!!! Не думала, что в Германии столько психически больных политиков!………
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10 час.
АС
Андрей Сердюк
Экий баловник эуродипетатьский! Вот прям своими глазами видел 12 тыщ корейских воинов... И прям своими губами ощущал дряблый анус байдена.
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9 час.
Misha Glusch
про кота скрипалей и желтого литвиненко еще вспомни, пидар...
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5 час.

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