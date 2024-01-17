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Правосудие уходит на удаленку. Судиться можно будет по видеосвязи

Правосудие уходит на удаленку. Судиться можно будет по видеосвязи

Министерство юстиции РФ предлагает ввести видеосвязь и электронную подачу документов в административные судыМинистерство юстиции РФ представило законопроект, который позволит гражданам участвовать в административных судебных заседаниях по видеосвязи и подавать документы в электронном виде.

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