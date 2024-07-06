«Поступили новые сведения». Для пенсионеров снова готовят изменения в индексации

В Госдуму внесен еще один документВ нижнюю палату российского парламента был внесен новый законопроект, который снова может изменить порядок индексации пенсий россиян старшего поколения, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии