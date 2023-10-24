Политолог Бекман: Финляндии придется дорого заплатить за ненависть к России

Хельсинки придется заплатить высокую цену за ненависть к России. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политолог Йохан Бекман, комментируя результаты исследования финских ученых, которые пришли к выводу, что население страны ждет депрессия из-за ухудшения климатических условий.