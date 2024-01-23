Прогноз цен Solana: потенциальное падение до $70, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение

После почти 1000-процентного роста в 2023 году цена Solana (SOL) упала почти на 30%. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение SOL, при этом некоторые инвесторы по-прежнему стремятся занять длинные позиции в надежде на восстановление с текущего уровня, несмотря на его слабые результаты.