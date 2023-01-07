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Елизавета Каплина: «Летом тренировочный объем у меня вырос очень заметно. Я сделала раза в полтора больше работы, чем в прошлые сезоны»

Российская биатлонистка Елизавета Каплина рассказала о том, почему смогла прибавить в этом сезоне. – В 26 лет, в изоляции выдать с огромным отрывом лучший сезон в карьере – как так? – Я никогда раньше не проделывала такой огромной работы в подготовительный период.

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