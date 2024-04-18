Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались особыми успехами, немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в конференции в Швейцарии, говорится в сюжете портала Tagesschau, входящего в медиагруппу ARD.
«Не достиг цели»: раскрыт провал Шольца в Китае
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ещё один попрошайка
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10 час.
Дмитрий Гурин
Мог бы сразу улететь, глянув кто его встречает. Видимо или не понимает восточного менталитета или просто решил попытаться. Дебилойд короче. Китайцам этому дауну надо было предметно намекнуть.................
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4 час.
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