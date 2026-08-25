У «Миссис России» забрали Porsche после повторной пьяной езды в Подмосковье

У «Миссис России — 2010» конфисковали Porsche за пьяное ДТП.Вероника Дремлюга, победительница конкурса «Миссис Россия — 2010», лишилась Porsche Cayenne после повторной езды в состоянии алкогольного опьянения.
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