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Глава казахстанской федерации о Черчесове: «Разбирается в людях, знает психологию игрока. Его ментальная и интеллектуальная сила оказалась достаточной, чтобы возглавить сборную»

Глава казахстанской федерации о Черчесове: «Разбирается в людях, знает психологию игрока. Его ментальная и интеллектуальная сила оказалась достаточной, чтобы возглавить сборную»

Российский специалист занял пост главного тренера сборной Казахстана – Станислав Саламович разбирается в людях, знает психологию игрока, у него знания, адаптивность, есть опыт побед и поражений.

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