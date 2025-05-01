Apple не может перенести производство юбилейного iPhone в Индию

Apple готовит к выпуску юбилейный 20-й iPhone, и уже сейчас этот смартфон обрастает легендами. Главная интрига – компания планирует создать настолько сложное устройство, что производство придется оставить именно в Китае, несмотря на все глобальные торговые войны и попытки переехать в Индию.