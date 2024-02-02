На Таймыре мужчина погиб, влетев на снегоходе в здание

На Таймыре мужчина погиб, влетев на снегоходе в административное здание. По предварительным данным, 2 февраля около полуночи 22-летний житель посёлка Носок на снегоходе Yamaha, вероятно находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и влетел в окно строения.