Артамонов: Террористический удар по пекарне в ЛНР нельзя ничем оправдать

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале прокомментировал недавний обстрел пекарни в ЛНР, заметив, что произошедшее является актом насилия, который нереально как-либо оправдать.
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