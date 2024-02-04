Выводит новый музыкальный сэмпл, созданный с нуля, с указанием жанра, исполнителя и текста песни в качестве входных данных.
JukeBox
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Выводит новый музыкальный сэмпл, созданный с нуля, с указанием жанра, исполнителя и текста песни в качестве входных данных.