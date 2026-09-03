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В среду спотовые биткоин-ETF получили чистый приток в $101,1 млн

В среду спотовые биткоин-ETF получили чистый приток в $101,1 млн

2 сентября чистый приток биткоин биржевых фондов (ETF) составил $101,1 млн, что свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов после резкого оттока всего днем ранее.

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