В среду спотовые биткоин-ETF получили чистый приток в $101,1 млн

2 сентября чистый приток биткоин биржевых фондов (ETF) составил $101,1 млн, что свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов после резкого оттока всего днем ранее.
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