"We Have The Receipts": Bartiromo Denies Fox Firing Update (1155ET): New details are rolling in about the Bartiromo situation - as the anchor is denying reports that she was fired from the station.
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