Таджикистанских "ревизоров" пускаем, а об истреблении русских в 90-е молчим? Что стоит знать о наших "союзниках"

Александр Рожков

А какой бы визг стоял в всем "цивилизованном" мире, если бы мы в России то же самое сделали с азиатами! А почему ельцин ни как не отреагировал, не защитил? В ельцин - центре об этом ни гу - гу? А наше руководство в курсе или опять им не доложили?