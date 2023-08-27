Закон и Порядок

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Таджикистанских "ревизоров" пускаем, а об истреблении русских в 90-е молчим? Что стоит знать о наших "союзниках"

Таджикистанских "ревизоров" пускаем, а об истреблении русских в 90-е молчим? Что стоит знать о наших "союзниках"

Нам часто и много рассказывают о том, как истребляли евреев, как турки притесняли армян, и даже о проблемах людей в Карабахе.

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Комментарии
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Александр Рожков
А какой бы визг стоял в всем &quot;цивилизованном&quot; мире, если бы мы в России то же самое сделали с азиатами! А почему ельцин ни как не отреагировал, не защитил? В ельцин - центре об этом ни гу - гу? А наше руководство в курсе или опять им не доложили?
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