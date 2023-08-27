Таджикистанских "ревизоров" пускаем, а об истреблении русских в 90-е молчим? Что стоит знать о наших "союзниках"
Нам часто и много рассказывают о том, как истребляли евреев, как турки притесняли армян, и даже о проблемах людей в Карабахе.
Комментарии
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А какой бы визг стоял в всем "цивилизованном" мире, если бы мы в России то же самое сделали с азиатами! А почему ельцин ни как не отреагировал, не защитил? В ельцин - центре об этом ни гу - гу? А наше руководство в курсе или опять им не доложили?
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