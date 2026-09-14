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Журнал «Профиль»

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США все же обсуждают с Украиной передачу лицензии на ракеты к ЗРК Patriot

Речь идет о производстве на территории Украины устаревших вариантов боеприпасов для этих зенитных ракетных комплексов (ЗРК), заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Ирландии в США.

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