США все же обсуждают с Украиной передачу лицензии на ракеты к ЗРК Patriot

Речь идет о производстве на территории Украины устаревших вариантов боеприпасов для этих зенитных ракетных комплексов (ЗРК), заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Ирландии в США.
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