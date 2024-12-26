Как Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Риз Уизерспун и другие отметили Рождество

Звёзды отметили накануне католическое Рождество и поделились фотографиями. Виктория и Дэвид Бекхэм, Гвинет Пэлтроу, Хайди Клум, Риз Уизерспун и многие другие провели этот день в кругу семьи или со своими половинками.
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