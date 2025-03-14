Телекоммуникационные компании Китая в спешке разрабатывают 6G

Китайские телекоммуникационные компании спешат углубить исследования и разработки 6G, поскольку мир вступает в решающий период определения потенциальных технологий и формулирования ключевых стандартов для беспроводной технологии следующего поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии