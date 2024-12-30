В результате ДТП в Эфиопии погибло более 70 человек

В результате ДТП в штате Сидама в Эфиопии погиб минимум 71 человек. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба полиции штата в Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).
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