Джеко обсуждает с «Фенербахче» контракт на 5+ млн евро в год. Монтелла близок к назначению тренером стамбульцев

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард покинет «Интер» по окончании сезона. Его агент ведет переговоры с «Фенербахче», новым тренером которого станет, скорее всего, Винченцо Монтелла, в этом сезоне работавший с «Адана Демирспор».