В Красноярском крае из-за ветра перевернулся автобус с пассажирами

На трассе в Красноярском крае из-за сильного бокового ветра перевернулся автобус с пассажирами. Всё произошло днем 4 декабря в Шарыповском муниципальном округе, а именно на втором километре трассы Шарыпово — Назарово.
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