Будете ли вы пользоваться речным трамваем? — новый опрос

Александр КочубейРечная пассажирская навигация откроется в столице 24 апреля. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, будет создана единая система навигации, а также запущен городской онлайн-сервис по продаже билетов.
Александр КочубейРечная пассажирская навигация откроется в столице 24 апреля. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, будет создана единая система навигации, а также запущен городской онлайн-сервис по продаже билетов.
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