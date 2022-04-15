ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Будете ли вы пользоваться речным трамваем? — новый опрос

Будете ли вы пользоваться речным трамваем? — новый опрос

Александр КочубейРечная пассажирская навигация откроется в столице 24 апреля. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, будет создана единая система навигации, а также запущен городской онлайн-сервис по продаже билетов.

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