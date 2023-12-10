ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBAL LOOK PRESS КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ РУССКИЕ ВЫМИРАЮТ В "ЧЕЛОВЕЙНИКАХ": РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ НАЙДЕН Демографическая политика России должна быть неразрывно связана с жилищными условиями граждан.
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