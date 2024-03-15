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Французского президента обвинили в безответственности

Французского президента обвинили в безответственности

По мнению депутатов, Макрон готов поставить Францию под угрозу войны с РоссиейЭммануэль Макрон подтвердил свою готовность поставить Францию под угрозу войны с Россией, тем самым проявив безответственность.

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