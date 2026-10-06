«Украина в заднице по пяти вариантам»: переобувшийся террорист Гончаренко*, депутат Верховной Рады, объяснил, почему Украина накануне грандиозного шухера Депутат-террорист Рады Гончаренко*: Украина проигрывает по пяти вариантам Стоило уничтожить на Украине металлургию, перекрыть зерновой экспорт и начать бить по мостам, как в стране тут же развернулись немыслимые ранее дискуссии о мире с Россией даже ценой уступок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Франции грабит...
- Что изменится для...
- "Хабиб знает, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым