«Украина в заднице по пяти вариантам»: переобувшийся террорист Гончаренко*, депутат Верховной Рады, объяснил, почему Украина накануне грандиозного шухера Депутат-террорист Рады Гончаренко*: Украина проигрывает по пяти вариантам Стоило уничтожить на Украине металлургию, перекрыть зерновой экспорт и начать бить по мостам, как в стране тут же развернулись немыслимые ранее дискуссии о мире с Россией даже ценой уступок.