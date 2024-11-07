В Приморском крае полицейские и ветераны МВД проводят уроки профориентации для студентов

В рамках профориентационного проекта «Такая работа» сотрудники отдела МВД России по городу Артему и ветераны органов внутренних дел проводят комплексную работу по профориентации старшеклассников, выпускников средних и высших учебных заведений.
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