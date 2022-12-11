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Данни: «Роналду – лучший в истории футбола. Пресса убивала его, но он не заслуживает неуважения»

Данни: «Роналду – лучший в истории футбола. Пресса убивала его, но он не заслуживает неуважения»

Данни назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории футбола. «Роналду – это Роналду, он лучший в мире, он лучший в истории футбола.

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