Тихоокеанский флот получит новейшую подводную лодку «Якутск»

Тихоокеанский флот усилят новейшей подводной лодкой «Якутск» проекта 636, пишут «Известия».Ожидается, что экипаж судна будет полностью укомплектован и готов к выполнению поставленных задач до конца текущего года.
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