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Тихоокеанский флот получит новейшую подводную лодку «Якутск»

Тихоокеанский флот получит новейшую подводную лодку «Якутск»

Тихоокеанский флот усилят новейшей подводной лодкой «Якутск» проекта 636, пишут «Известия».Ожидается, что экипаж судна будет полностью укомплектован и готов к выполнению поставленных задач до конца текущего года.

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