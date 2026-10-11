Аналитик: Украина не сможет парализовать гражданское авиасообщение РФ, но постарается

За последние несколько дней в работе авиаузла Московского региона произошли сбои из-за украинских беспилотников, что привело к задержкам сотен рейсов.
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