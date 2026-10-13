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На улицах Екатеринбурга начали замечать роботов-курьеров

На улицах Екатеринбурга начали замечать роботов-курьеров

Жители Екатеринбурга стали замечать на улицах беспилотных курьеров – так называемых роверов. В ближайшие три года они будут эксплуатироваться в экспериментальном режиме для перевозки грузов и доставки еды.

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