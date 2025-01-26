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Россиян предупредили об опасности продажи банковских карт

Россияне, продающие свои банковские карты, часто становятся жертвами мошенников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр финансовой экспертизы Роскачества, в чатах встречаются предложения о покупке карт.

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