Россиян предупредили об опасности продажи банковских карт

Россияне, продающие свои банковские карты, часто становятся жертвами мошенников. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр финансовой экспертизы Роскачества, в чатах встречаются предложения о покупке карт.
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