Нечаев призвал молодёжь выбирать путь возможностей, диалога и конкуренции

Патриотизм, конкуренция и диалог должны стать основой, на которой строится будущая Россия, где люди могут реализовать свой потенциал и гордиться своей страной, заявил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на молодёжном форуме «Территория смыслов» в рамках встречи «Слово о будущем.