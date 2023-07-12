Юрий Кот Культурный фронт бьёт тревогу. Кто такая Ася Казанцева? Её соцсети гласят: «Российский научный журналист, популяризатор науки.
Популяризаторка Казанцева выступает против России и президента и проводит лекции в столице
Комментарии
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Fialka
у этой Аси с психикой вообще всё в норме??? не пора ли её в психушку отправить, а лучше на нары
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11 час.
СА
Сергей Андросов
В Чечне быстро с такими разобрались. Дать этой асе по очкам, что бы на затылке оказались и выдворить за пределы, ради её же безопасности
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11 час.
Ксюша Кирьязис
Популизатор, говорите. Так отправьте ее на ее любимую Хрюкраину. Только дочь заберите, а то хохлохолопы угробят дитя, хотя бы потому, что ребенок русский....
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10 час.
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