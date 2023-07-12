Популяризаторка Казанцева выступает против России и президента и проводит лекции в столице

Fialka у этой Аси с психикой вообще всё в норме??? не пора ли её в психушку отправить, а лучше на нары

СА Сергей Андросов В Чечне быстро с такими разобрались. Дать этой асе по очкам, что бы на затылке оказались и выдворить за пределы, ради её же безопасности