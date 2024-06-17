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Калужские новости

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Метеоролог Шувалов сообщил про дожди и грозы, идущие на Калужскую область»

Метеоролог Шувалов сообщил про дожди и грозы, идущие на Калужскую область»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Калужской областиРуководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Калужской области.

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