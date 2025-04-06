Фильма по Fortnite в ближайшем будущем точно не будет — Суини поставил точку В со...

Фильма по Fortnite в ближайшем будущем точно не будет — Суини поставил точкуВ соцсетях всплыло сообщение, что «разговоры о фильме по Fortnite» могут возобновиться после триумфа Minecraft — лидера по сборам среди экранизаций игр.
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