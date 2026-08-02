ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область

Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область

ОМСК, 2 августа, ФедералПресс. Киев атаковал Омскую область. В регионе работают системы ПВО. Это не первый случай, когда вражеские БПЛА смогли долететь до Сибири: в начале июня 2025 года ВСУ атаковали Иркутскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии