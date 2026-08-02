Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область

ОМСК, 2 августа, ФедералПресс. Киев атаковал Омскую область. В регионе работают системы ПВО. Это не первый случай, когда вражеские БПЛА смогли долететь до Сибири: в начале июня 2025 года ВСУ атаковали Иркутскую область.